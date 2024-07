Bắc Triều Tiên công bố hình ảnh thiêu hủy truyền đơn do tổ chức dân sự Hàn Quốc thả sang

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/7 đã đăng tải tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, trong đó có nội dung cho biết đã nhận được báo cáo về việc phát hiện thấy truyền đơn và rác bẩn do các tổ chức người tị nạn miền Bắc ở Hàn Quốc thả sang tại khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều và một số khu vực sâu trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên.Cụ thể, rác thải bẩn được tìm thấy ở 17 địa điểm ở khu vực huyện Changpung, tỉnh Bắc Hwanghae và vùng lân cận. Bà Kim cho biết hiện tại, đơn vị quân đội các cấp gần biên giới, lực lượng Hồng vệ binh công nông, các cơ quan an toàn và an ninh của miền Bắc đang tiến hành công tác tìm kiếm trên toàn diện và xử lý tiêu hủy các rác bẩn được tìm thấy, căn cứ theo quy định xử lý vật chất của kẻ địch.Phó Chủ tịch Kim Yo-jong nhấn mạnh bất chấp những cảnh báo liên tục của miền Bắc, phía miền Nam vẫn không ngừng thực hiện những trò đùa bẩn thiểu và nhỏ nhặt. Như đã cảnh báo, những kẻ thực hiện hành vi này sẽ phải chịu sự chỉ trích gay gắt hơn từ người dân Bắc Triều Tiên.Bà Kim khẳng định Bắc Triều Tiên đã giải thích đầy đủ về hướng đối phó trong tình hình này; đồng thời đe dọa rằng người dân miền Nam sẽ phải mệt mỏi với những việc làm đáng xấu hổ, và hãy chuẩn bị trả giá cho những hành động dơ bẩn của mình.Lần này, KCNA cũng đã công bố cả hình ảnh chụp lại vật thể được cho là truyền đơn mà các tổ chức dân sự Hàn Quốc thả sang và rơi xuống lãnh thổ của nước này, cùng hình ảnh cơ quan chức năng miền Bắc đang tiêu hủy các đồ vật được phỏng đoán là truyền đơn, thuốc cảm tổng hợp. Đây là lần đầu tiên chính quyền miền Bắc công bố các hình ảnh liên quan, trong bối cảnh hai miền Nam-Bắc đang mâu thuẫn khi các tổ chức dân sự Hàn Quốc thả truyền đơn sang miền Bắc, trong khi phía Bắc Triều Tiên thả bóng bay chứa rác thải sang Hàn Quốc.Liên quan tới vấn đề này, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15/7 cho rằng việc miền Bắc công bố hình ảnh thiêu hủy truyền đơn do tổ chức dân sự ở miền Nam thả sang là điều hết sức hiếm thấy. Bộ đang theo dõi chặt chẽ ý đồ của Bình Nhưỡng.Người phát ngôn Koo cho biết Chính phủ Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả khiến miền Bắc khó có thể chịu đựng được trước động thái khiêu khích thả bóng bay chứa rác thải sang miền Nam. Chính phủ Seoul đang tiếp cận vấn đề rải truyền đơn theo quyết định của Tòa án Hiến pháp là đảm bảo quyền tự do ngôn luận.