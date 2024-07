Ngoại trưởng Hàn Quốc:

Photo : KBS News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 15/7 đã có bài phát biểu tại lễ ra mắt "Diễn đàn ngoại giao và an ninh toàn cầu" được tổ chức tại Quốc hội, trong đó nhận định rằng mối quan hệ Hàn-Nga đã trở nên khó khăn hơn, không thể tiếp tục bình thường như không có chuyện gì xảy ra trong tình hình quốc tế hiện nay, đặc biệt là sau khi Nga và Bắc Triều Tiên ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn điện.Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh mối quan hệ giữa Seoul và Matxcơva trong tương lai phụ thuộc vào hành động của phía Nga. Để bảo vệ cho quyền lợi của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nga, Seoul sẽ quản lý một cách chiến lược mối quan hệ với Matxcơva và tiếp tục những trao đổi cần thiết với quốc gia này.Về mối quan hệ với Nhật Bản, ông Cho chỉ ra rằng hai bên cần phải khắc phục các vấn đề nổi cộm song phương như các vấn đề trong quá khứ và an ninh, ngoại giao bằng "thái độ thấu hiểu lẫn nhau và đứng trên lập trường của đối phương". Nếu đặt trên cương vị là những đối tác cần phải đoàn kết cùng nhau trong môi trường địa chính trị bất ổn, thì hai nước sẽ có thể phát huy được những tiềm lực hợp tác.Trong quan hệ với Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định cả Seoul và Bắc Kinh đều không mong muốn trật tự quốc tế dựa trên chuẩn mực bị lung lay. Việc Bắc Triều Tiên tiến hành những hành động khiêu khích trên bán đảo Hàn Quốc nhờ mối quan hệ thân thiết với Nga và Trung Quốc, sẽ không mang lại lợi ích nào cho Bắc Kinh. Hàn Quốc sẽ tăng cường trao đổi với Trung Quốc, bao gồm cả thảo luận ở cấp cao, để củng cố thêm sự tin tưởng giữa hai nước.Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Cho khẳng định Hàn Quốc một mặt sẽ kìm hãm mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của miền Bắc dựa trên quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ được tăng cường, mặt khác dồn sức để cải thiện nhân quyền cho người dân Bắc Triều Tiên và nỗ lực hỗ trợ cho người tị nạn miền Bắc.Cuối cùng, ông Cho chỉ ra rằng môi trường chính trị trong nước có thể khiến các hoạt động ngoại giao bị thu hẹp, qua đó đề nghị Quốc hội ủng hộ cho chính sách ngoại giao của Chính phủ.Diễn đàn ngoại giao và an ninh toàn cầu thuộc Quốc hội là một tổ chức nghiên cứu của các nghị sĩ, nhằm thảo luận về việc cải thiện luật và chế độ ở lĩnh vực ngoại giao và an ninh, hiện có sự tham gia của 34 nghị sĩ.