Giá xuất khẩu và giá nhập khẩu của Hàn Quốc đều tăng trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/7 công bố số liệu sơ bộ cho biết chỉ số giá xuất khẩu tính theo giá trị đồng won trong tháng 6 vừa qua đã tăng 0,9% so với một tháng trước do tỷ giá hối đoái won/USD tăng.Cụ thể, giá xuất khẩu sản phẩm công nghiệp tăng 0,9%, do chế phẩm hóa học, các mặt hàng máy tính, điện tử và thiết bị quang học tăng. Giá xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng 0,3% so với tháng 5.Nguyên nhân được phân tích là do tỷ giá hối đoái bình quân won/USD đã tăng 1,1% trong vòng một tháng, từ 1.365,39 won/USD trong tháng 5 lên 1.380,13 won/USD vào tháng 6; và tăng tới 6,4% so với một năm trước.Giá nhập khẩu trong tháng trước cũng tăng 0,7% so với tháng 5, do giá dầu quốc tế hạ nhiệt. Trong đó, giá chế phẩm hóa học, máy tính, điện tử và thiết bị quang học tăng đẩy giá hàng hóa trung gian tăng 0,8% so với một tháng trước. Giá nguyên liệu thô tăng 0,6%, tập trung vào các mặt hàng khoáng sản; giá hàng hóa vốn và hàng hóa tiêu dùng tăng lần lượt 0,5% và 0,7%.BOK giải thích giá nhập khẩu tăng một phần do giá dầu benzen và dầu naphtha, vốn là nguyên liệu của một số sản phẩm hóa học, tăng. Còn tỷ giá hối đoái tăng chỉ kéo giá nhập khẩu tăng nhẹ.Chỉ số lượng xuất khẩu và chỉ số kim ngạch xuất khẩu của tháng 6 cũng tăng lần lượt 2,6% và 7,3% so với một năm trước. Trong khi đó, chỉ số lượng nhập khẩu và chỉ số kim ngạch nhập khẩu lại giảm lần lượt 9% và 7,7% trong cùng thời điểm.