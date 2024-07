Hàn Quốc và Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác lĩnh vực hành chính công

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 15/7 đã tổ chức buổi gặp gỡ và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác hành chính công với Bộ Nội vụ Việt Nam tại tòa nhà Chính phủ ở Seoul. Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min, Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, cùng các quan chức chủ chốt của hai nước.Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ song phương lên "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Việt vào tháng 12 năm 2022, và thắt chặt quan hệ hợp tác ở nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân sự. Vào năm 2022, Nhóm hợp tác công Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc và Bộ Nội vụ Việt Nam đã tổ chức "Diễn đàn hợp tác hành chính công" tại Việt Nam, chia sẻ về chính sách ở lĩnh vực hành chính công, và nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai.Tại sự kiện cùng ngày, Bộ trưởng của hai nước cùng chung ý kiến về việc mở rộng các dự án hợp tác hiện có, tìm kiếm các dự hợp tác mới nhằm tiếp tục thúc đẩy bầu không khí hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như thúc đẩy thành quả của các cuộc giao lưu nhân sự cấp cao song phương như Hội đàm Thủ tướng Hàn-Việt.Ngoài ra, hai bên cũng đánh giá tích cực về những thành quả hợp tác giữa hai nước trong việc tăng cường năng lực của công chức và quản lý hồ sơ quốc gia, nhất trí sẽ tích cực quan tâm và nỗ lực để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.Sau buổi hội đàm, Bộ trưởng hai nước đã ký kết "Biên bản ghi nhớ hợp tác hành chính công Hàn-Việt". Trước đó, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ tương tự với 5 nước là Ai Cập, Cộng hòa Séc, Campuchia, Bồ Đào Nha và Indonesia, xúc tiến các dự án hợp tác hành chính công, nỗ lực mở rộng giao lưu hành chính thông qua trao đổi chính sách và kiến thức giữa các nước.Bộ trưởng Lee Sang-min cam kết sẽ nỗ lực để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam ở lĩnh vực hành chính công, như cải cách hành chính, bồi dưỡng nhân lực, chuyển đổi số, quản lý hồ sơ quốc gia.