Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc nửa đầu năm 2024 xác lập kỷ lục mới

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/7 công bố kim ngạch xuất khẩu ô tô 6 tháng đầu năm 2024 đạt 37,01 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.6 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 35,65 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2022, mức cao kỷ lục trong vòng 9 năm. Năm nay, ngành công nghiệp ô tô lại xác lập kỷ lục xuất khẩu mới, duy trì đà tăng trưởng vững chắc 4 năm liên tiếp từ nửa đầu năm 2021.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Bắc Mỹ, thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của Hàn Quốc, đạt 21,72 tỷ USD, tăng 25,9% so với một năm trước, kéo tổng xuất khẩu ô tô tăng. Ngược lại, xuất khẩu sang các khu vực khác đều giảm so với cùng kỳ 2023. Xuất khẩu sang châu Âu đạt 6,69 tỷ USD, giảm 22,7% do doanh số xe ô tô điện tại Đức và khu vực Bắc Âu gần đây giảm. Xuất khẩu sang châu Á đạt 2,67 tỷ USD, Trung Đông đạt 2,45 tỷ USD; giảm lần lượt 11,2% và 17,7%.Xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường nửa đầu năm nay đạt 12,19 tỷ USD, giảm 2,1%. Trong đó, xuất khẩu xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) đạt 204.000 xe, tăng 26,2%. Ngược lại, xuất khẩu xe điện đạt 29.000 xe, xe lai sạc điện (PHEV) đạt 29.000 xe, giảm lần lượt 19% và 24,8%.Mặt khác, doanh số ô tô tại thị trường nội địa nửa đầu năm nay đạt 800.000 chiếc, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe do doanh nghiệp trong nước sản xuất đạt 668.000 chiếc, giảm 12,1%, xe nhập khẩu đạt 131.000 chiếc, giảm 2,6%. Doanh số xe ô tô thân thiện môi trường đạt 299.000 chiếc, tăng 13,1%.