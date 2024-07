Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul ngày 16/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tổng kết thành quả chuyến thăm Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuần trước. Đặc biệt, Tổng thống Yoon cho biết quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã được nâng cấp vững chắc lên thành đồng minh hạt nhân cả trên danh nghĩa lẫn thực tế.Căn cứ theo Tuyên bố chung Hàn-Mỹ về hướng dẫn tác chiến răn đe hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc được lãnh đạo hai nước thông qua tại cuộc hội đàm thượng đỉnh ngày 11/7 (giờ địa phương), Hàn Quốc và Mỹ có thể thiết lập tư thế sẵn sàng đối phó chặt chẽ và hiệu quả với mọi mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên bất kỳ lúc nào do Washington có thể bố trí tài sản hạt nhân tới Hàn Quốc cả trong thời chiến lẫn thời bình.Ông Yoon Seok Yeol nhấn mạnh việc Hàn Quốc được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ba năm liên tiếp đã chứng minh cho vị thế quan trọng của Seoul trên trường quốc tế và sự kết nối an ninh chặt chẽ hơn bao giờ hết giữa khu vực Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Hàn Quốc đã có 13 cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước, thể hiện quyết tâm hợp tác chặt chẽ với các nước lớn, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, để đối phó với hợp tác Nga-Triều và các vấn đề an ninh trong khu vực.Cũng trong cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống Yoon yêu cầu các bộ ngành hữu quan, với trọng tâm là Bộ Hành chính và an toàn, cần phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp hỗ trợ và phục hồi cho các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn, đặc biệt là các địa phương được chỉ định là "khu vực thảm họa đặc biệt" vào ngày 15/7. Ông Yoon yêu cầu huy động tất cả nhân lực và thiết bị khả dụng để giúp người dân bị thiệt hại có thể sớm quay trở lại cuộc sống thường nhật. Tổng thống Yoon cũng gửi lời chia buồn đến gia quyến nạn nhân thiệt mạng và gửi lời an ủi đến những người dân chịu thiệt hại do mưa lũ.