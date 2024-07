Gần 30% thanh niên Hàn Quốc đang chuẩn bị xin việc làm ở doanh nghiệp tư nhân

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/7 công bố trong số thanh niên từ 15-29 tuổi không tham gia hoạt động kinh tế tính đến tháng 5 năm nay, có 565.000 người đang chuẩn bị xin việc. Trong đó, 29,7% cho biết đang chuẩn bị xin vào các doanh nghiệp thông thường, chiếm tỷ lệ nhiều nhất.Kể từ khi Cục thống kê quốc gia tiến hành khảo sát liên quan từ năm 2006 cho tới năm ngoái, lĩnh vực "công chức" đã liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu, được giới trẻ chuẩn bị xin việc nhiều nhất, có thời điểm từng chiếm tới 40%.Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát lần này, số lượng thanh niên trả lời đang chuẩn bị xin làm công chức thông thường dừng lại ở mức 23,2%, giảm 6,1% so với năm ngoái, lần đầu tiên tụt xuống vị trí thứ hai. Sức hút nghề công chức giảm được phân tích là bởi sự thay đổi nhận thức về nghề nghiệp ở giới trẻ. Họ cho rằng nghề công chức có mức lương tương đối thấp nếu so với các doanh nghiệp tư nhân, trong khi lại nhiều áp lực hơn.Sau nghề công chức, có 18,9% thanh niên trả lời đang chuẩn bị thi chứng chỉ tay nghề và lĩnh vực khác, 12,7% chuẩn bị cho các kỳ thi công chức hành chính cấp cao (như thẩm phán, công tố viên, luật sư) và nghề nghiệp chuyên môn.Trong khảo sát lần này, thanh niên Hàn Quốc mất bình quân 11,5 tháng kể từ sau khi tốt nghiệp cho tới tìm được chỗ làm đầu tiên, dài hơn 1,1 tháng so với kết quả khảo sát năm ngoái. Thời gian làm việc liên tục bình quân tại nơi làm việc đầu tiên là 1 năm 7 tháng. Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên đạt 46,9%, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2023.