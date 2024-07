Các địa phương miền Trung Hàn Quốc có mưa lớn trong hai ngày 17-18/7

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo trong chiều và tối ngày 16/7, thủ đô Seoul và khu vực lân cận, tỉnh Gangwon sẽ tiếp tục có mưa.Tại các địa phương phía Nam, mưa sẽ kéo dài tới đêm cùng ngày. Tuy nhiên, khu vực miền Trung sẽ bắt đầu có mưa to dữ dội từ sáng ngày 17/7. Dự báo lượng mưa trong vòng ba ngày, tới hết ngày 18/7 ở Seoul và lân cận thủ đô là từ 80-120 mm, đặc biệt phía Bắc tỉnh Gyeonggi có nơi lên tới hơn 250 mm.Khu vực đất liền và vùng núi cao tỉnh Gangwon có mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong có lượng mưa đạt từ 30-100 mm, đặc biệt có nơi trên 120 mm. Vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan), lượng mưa đạt từ 30-80 mm.Vùng ven biển phía Đông tỉnh Gangwon sẽ có lượng mưa từ 20-60 mm, phía Nam thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, đảo Ulleung và đảo Dokdo từ 10-40 mm. Đảo Jeju chỉ có mưa trong ngày 16/7, lượng mưa đạt khoảng 5 mm.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo khu vực Seoul và lân cận thủ đô, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Chungcheong sẽ có mưa to dữ dội 30 mm/giờ từ sáng sớm ngày 17/7, có nơi có gió giật mạnh kèm theo sấm chớp.Nhiệt độ sáng ngày 17/7 tại Seoul là 24 độ C, các địa phương trên toàn quốc dao động từ 22-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Seoul là 36 độ C, trên toàn quốc là từ 25-31 độ C. Trong ngày 17/7, vùng biển ngoài khơi phía Tây và miền Trung có sóng cao từ 2-3m, có nơi có sương mù dày đặc.