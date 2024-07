Quỹ Tiền tệ quốc tế nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 16/7 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” (WEO). Theo đó, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay được giữ nguyên ở mức 3,2% như dự báo hồi tháng 4 vừa qua, mức dự báo năm 2025 được nâng lên 3,3%, cao hơn 0,1% so với mức triển vọng đưa ra trong tháng 4.IMF dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, tăng 0,2% so với mức dự báo hồi tháng 4, do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý I/2024 tăng 1,3% so với quý trước đó. Trong năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc dự báo sẽ giảm 0,1% xuống còn 2,2%, bằng với dự báo của Chính phủ Seoul và cao hơn dự báo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) (2,1%).Chuyên gia kinh tế thuộc IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho biết triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay, đặc biệt là trong thị trường lao động, giảm 0,1% xuống 2,6% sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản giảm 0,2% xuống còn 0,7%, bởi nguồn cung bị gián đoạn tạm thời, các nhà máy ô tô ngừng sản xuất khiến đầu tư tư nhân suy giảm trong quý I.Ngược lại, Trung Quốc được dự đoán có tốc độ tăng trưởng trong năm nay và năm sau tăng lần lượt là 5% và 4,5%, nhờ tiêu dùng tư nhân được phục hồi và xuất khẩu mạnh mẽ trong quý I vừa qua. Tương tự, triển vọng tiêu dùng tư nhân của Ấn Độ cũng được cải thiện, kéo triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này lên 7,0% trong năm nay và 6,5% trong năm sau. Ông Gourinchas cho biết tăng trưởng của hai quốc gia này chiếm gần một nửa tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng triển vọng trong 5 năm tới vẫn còn u ám do sự suy yếu động lực của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á.Bên cạnh đó, IMF cũng đưa ra cảnh báo cho các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển về khả năng gặp rủi ro khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm nếu các nước phát triển duy trì lãi suất cao lâu hơn do lạm phát giảm chậm; và giá trị đồng đô-la Mỹ tăng. Tổ chức này khuyến nghị các nước nên tránh giảm lãi suất cơ bản sớm khi rủi ro lạm phát vẫn còn, cân nhắc tăng lãi suất nếu cần thiết và chỉ nên giảm lãi suất từng bước khi có cơ sở rõ ràng về sự ổn định giá cả.