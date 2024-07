Cựu Cố vấn an ninh Nhà Trắng kỳ vọng Seoul sẽ đóng góp lớn hơn cho chi phí quốc phòng Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) tại một sự kiện diễn ra ở bang Wisconsin (Mỹ) vào ngày 16/7 (giờ địa phương), cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Robert O'Brien khẳng định Hàn Quốc có năng lực để gánh vác chi phí phòng vệ cho quốc gia mình. Ông này kỳ vọng Seoul và Washington sẽ đạt kết quả đàm phán tốt về chia sẻ chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc lần này, đồng thời hy vọng sự đóng góp lớn hơn nữa của Seoul.Ông O'Brien từng giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia nhà Trắng dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu quan chức này cho rằng Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia có nền kinh tế lớn mạnh và đủ ngân sách cần thiết để làm bất cứ việc gì.Liên quan tới việc trong bài phỏng vấn với tạp chí Time (Mỹ), cựu Tổng thống Trump để ngỏ rằng sẽ có thể rút quân đồn trú Mỹ khỏi Hàn Quốc nếu Seoul không nâng mạnh khoản chia sẻ chi phí quân sự, ông O'Brien cho rằng việc Washington cắt giảm hay rút lực lượng quân đồn trú hay không hiện chỉ là dự đoán. Ông tin rằng Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết trong quá trình đàm phán với Washington.Trước những lo ngại về mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, cựu Cố vấn O'Brien khẳng định ông Trump rất quý mến Hàn Quốc, nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp giữa Seoul và Washington dưới thời ông Trump. Khi đó, Bình Nhưỡng không thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo, tình hình căng thẳng liên Triều cũng giảm nhẹ. Hơn nữa, cựu Tổng thống Trump cũng hiểu rất rõ tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.Ông O'Brien được cho là có khả năng cao sẽ được bổ nhiệm lại vào vị trí Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.