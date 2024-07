ADB nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2024 lên 2,5%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 17/7 cho biết Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cùng ngày đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế châu Á tháng 7 năm 2024, trong đó nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay lên 2,5%, cao hơn 0,3% so với mức triển vọng ADB đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.Lý do Ngân hàng phát triển châu Á nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc là bởi xuất khẩu đang duy trì được đà tăng, tập trung chủ yếu vào mặt hàng chíp bán dẫn.Như vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc mà ADB đưa ra lần này bằng với mức triển vọng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), song thấp hơn mức 2,6% mà Chính phủ Seoul, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đưa ra.ADB vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 ở mức 2,3%. Triển vọng về tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc năm nay và năm sau vẫn giữ nguyên ở mức dự báo hồi tháng 4 là 2,4% và 2%.Mặt khác, Ngân hàng phát triển châu Á dự đoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay, cao hơn 0,1% so với dự báo hồi tháng 4, nhờ tiêu thụ nội địa vững chắc và xuất khẩu các mặt hàng điện tử khởi sắc. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong năm sau là 4,9%.Về tỷ lệ lạm phát của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay, ADB dự đoán là ở mức 2,9%, thấp hơn 0,3% so với dự báo trước đó, do ảnh hưởng từ chính sách siết chặt tiền tệ của các nước vẫn tiếp diễn và xu thế tăng giá nguyên liệu thực phẩm quốc tế chững lại.Bên cạnh đó, ADB chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng của các nước là tình hình bất ổn chính trị của các nước lớn như Mỹ, căng thẳng địa chính trị leo thang, thị trường bất động sản và tiêu thụ nội địa của Trung Quốc trì trệ.