Hàn Quốc triển khai hai chế độ mới về đảm bảo quyền được khai sinh cho trẻ em từ ngày 19/7

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hành chính Tòa án thuộc Tòa án tối cao Hàn Quốc cho biết hai chế độ mới đảm bảo quyền được khai sinh cho trẻ em là chế độ thông báo khai sinh và chế độ Nhà nước bảo hộ trẻ em sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/7.Theo hai chế độ này, nếu cha mẹ không khai sinh cho con thì người đứng đầu quận, huyện, phường, xã sẽ phải đề nghị Tòa án gia đình cấp phép để đứng ra khai sinh cho trẻ dựa trên dữ liệu từ cơ quan y tế cung cấp. Tất nhiên, cha mẹ vẫn có nghĩa vụ phải khai sinh cho trẻ như hiện hành, trừ trường hợp cha mẹ bỏ bê nghĩa vụ thì Nhà nước mới đứng ra bảo hộ cho trẻ nhỏ.Chế độ thông báo khai sinh bắt buộc cơ quan y tế có nghĩa vụ thông báo cho chính quyền địa phương khi một đứa trẻ được sinh ra, thay vì chủ yếu do bố mẹ của trẻ khai báo như trước. Chế độ này được lập ra nhằm đảm bảo quyền lợi được khai sinh cho tất cả trẻ em, sau vụ việc thi thể hai trẻ em chưa được khai sinh bị giấu trong tủ lạnh ở thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) gây phẫn nộ dư luận vào năm ngoái.Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến lo ngại nếu Chính phủ cưỡng chế việc khai sinh thì có thể sẽ khiến sản phụ chưa kết hôn tránh tới sinh con tại các cơ sở y tế. Do đó, Chính phủ quyết định áp dụng thêm cả chế độ Nhà nước bảo hộ trẻ em. Theo chế độ này, với những sản phụ khó tiết lộ danh tính khi sinh con thì sẽ được cấp tên giả và một mã số thay thế cho số chứng minh thư, để có thể khám thai và sinh con tại cơ sở y tế. Sau khi nhận thông tin từ cơ quan tư vấn khu vực, lãnh đạo địa phương sẽ xin Tòa án gia đình cấp phép để đăng ký khai sinh cho trẻ.