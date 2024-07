Photo : YONHAP News

Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ngày 16/7 (giờ địa phương) đã phát hành báo cáo về tình trạng lao động bị cưỡng bức được thể chế hóa trên diện rộng ở Bắc Triều Tiên. Báo cáo này được thực hiện dựa trên lời khai của 183 nhân chứng và nạn nhân bị lao động cưỡng bức đào tẩu khỏi miền Bắc.Cao ủy về nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết những nạn nhân bị cưỡng chế lao động tại Bắc Triều Tiên bị ép phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt về nhiều mặt như tiền lương, nhà ở, sinh hoạt và y tế. Họ thường xuyên bị đánh đập và giám sát chặt chẽ, lao động nữ thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bị bạo hành tình dục.Báo cáo đã phân loại lao động cưỡng chế của Bắc Triều Tiên thành 6 loại gồm lao động tại cơ sở giam giữ, lao động bắt buộc do Nhà nước quy định, lao động trong quân đội, lao động tại các đơn vị gọi là "Đội quân xung kích", các hình thức huy động lao động khác, và lao động kiếm ngoại tệ ở nước ngoài.Cụ thể, báo cáo chỉ ra rằng lao động cưỡng bức trong các cơ sở giam giữ bị ép buộc làm việc dưới các hình thức bạo lực thể chất, thể hiện rõ tính chất nô lệ. Lao động bắt buộc do Nhà nước quy định thì bị cho là không có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, không thể thành lập công đoàn, không được trả lương, và có nguy cơ bị bỏ tù nếu không tham gia.Lao động trong quân đội là các quân nhân, phải phục vụ trên 10 năm, bị huy động làm việc ở các ngành nông nghiệp và xây dựng mà không có biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp. Tương tự, nạn nhân trong "Đội quân xung kích", tổ chức được thành lập để phục vụ các công việc trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng, thì phải sống tại nơi làm việc toàn thời gian mà không có khoản bù đắp nào.Đối với hình thức lao động kiếm ngoại tệ ở nước ngoài, các nạn nhân bị cướp trắng trợn 90% tiền lương, bị giám sát liên tục, tịch thu hộ chiếu, sống trong không gian chật hẹp và hầu như không có cơ hội liên lạc với gia đình.Dựa trên nội dung của báo cáo, Liên hợp quốc kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hình thức lao động cưỡng chế và tất cả các hình thức nô lệ. Ông Volker Turk còn yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc điều tra những cá nhân liên quan và truy tố lên Tòa án Hình sự quốc tế. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh quyền lao động phải được tôn trọng ở mọi lĩnh vực của xã hội.