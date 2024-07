Tòa án tối cao Hàn Quốc lần đầu công nhận quyền lợi pháp lý của cặp đôi đồng tính

Photo : KBS News

Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 18/7 đã tuyên thắng kiện đối với nguyên đơn là người đồng tính trong vụ kiện Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia. Đây là lần đầu tiên Tòa án tối cao công nhận một phần quyền lợi pháp lý của cặp đôi đồng tính, vốn không được công nhận theo Luật Dân sự Hàn Quốc.Tòa án kết luận Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia phải công nhận tư cách "người phụ thuộc" với cả người chung sống cùng người đồng tính tham gia bảo hiểm y tế có quan hệ hôn nhân trên thực tế.Hội đồng toàn thể thẩm phán cho rằng Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia vẫn đang công nhận tư cách "người phụ thuộc" của những người có quan hệ hôn nhân trên thực tế với người tham gia bảo hiểm, nhưng lại không công nhận với đối tượng là bạn đời của người đồng tính. Đây chính là hành vi phân biệt đối xử dựa theo xu hướng tính dục.Cơ quan bảo hiểm y tế đã phân biệt đối xử, gây ra bất lợi cho nguyên đơn mà không có lý do hợp lý, điều này đã vi phạm nguyên tắc bình đẳng theo Hiến pháp, vi phạm pháp luật.Trước đó, nguyên đơn họ So đã tổ chức lễ cưới với một người đồng tính họ Kim vào tháng 5/2019, nhưng vẫn chưa được công nhận quan hệ kết hôn về mặt pháp lý. Sau đó, người này đã được Cơ quan bảo hiểm y tế công nhận tư cách là "người phụ thuộc", do bạn đời của mình đang tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc.Nhưng sau khi truyền thông đưa tin về trường hợp của họ, Cơ quan bảo hiểm y tế lại thay đổi thái độ, cho rằng nguyên đơn không thỏa mãn điều kiện, chuyển người này thành đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khu vực, vẫn phải đóng tiền bảo hiểm. Sau đó, nguyên đơn đã đệ đơn kiện hành chính, cho rằng Cơ quan bảo hiểm y tế đã tước đi tư cách là người phụ thuộc của mình vì lý do giới tính.Tòa sơ thẩm đã đứng về phía Cơ quan bảo hiểm y tế, cho rằng khó đánh giá hai người có mối quan hệ hôn nhân trên thực tế, nên việc thu phí bảo hiểm là hợp pháp. Tuy nhiên, Tòa án phúc thẩm lại đứng về phía nguyên đơn, bởi từ trước tới nay, Cơ quan bảo hiểm y tế vẫn công nhận tư cách "người phụ thuộc" với cả người có quan hệ hôn nhân trên thực tế với người tham gia bảo hiểm y tế.Lần này, Hội đồng toàn bộ thẩm phán Tòa án tối cao đã bác đơn kháng cáo của Cơ quan bảo hiểm y tế, tuyên nguyên đơn thắng kiện.