Chủ tịch Bắc Triều Tiên tiếp kiến Thứ trưởng Quốc phòng Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/7 đưa tin một ngày trước, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tiếp phái đoàn quân sự Nga do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexey Kryvoruchko dẫn đầu, đang trong chuyến thăm Bình Nhưỡng.KCNA cho biết hai bên đã chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng và cần thiết của việc hợp tác ở lĩnh vực quân sự giữa hai nước, nhằm bảo vệ an toàn, lợi ích chung.Chủ tịch Kim Jong-un đã chuyển "lời chào chiến đấu" tới quân đội và người dân Nga đang tiến hành cuộc thập tự chinh vì công lý nhằm bảo vệ chủ quyền và sự an toàn của quốc gia; khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết không đổi của Chính phủ và người dân Bắc Triều Tiên với chiến dịch tác chiến đặc biệt của Nga tại Ukraine.Ông Kim cũng đánh giá về ý nghĩa cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin vào tháng trước, nhấn mạnh quân đội hai nước phải đoàn kết vững chắc hơn nữa, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ hòa bình, khu vực và thế giới, công lý toàn cầu.Đây là chuyến thăm miền Bắc đầu tiên của quan chức cấp cao Nga ở lĩnh vực quân sự kể từ sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Putin hôm 19/6. Đặc biệt, trong cuộc tiếp kiến này, Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp đề cập tới "hợp tác ở lĩnh vực quân sự", ngang nhiên thể hiện rằng Bình Nhưỡng và Matxcơva đang hợp tác quân sự.