Hàn Quốc cấm vận một công ty vận tải biển Hong Kong chuyển tải than đá trái phép với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/7 đã liệt công ty vận tải biển HK Yilin của Hong Kong và tàu Tok Song của Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận.Bộ Ngoại giao cho biết tàu De Yi thuộc sở hữu của công ty HK Yilin tháng 3 vừa qua đã chuyển tải than đá với tàu Dok Song của Bắc Triều Tiên trên vùng biển gần thành phố Nampo (tỉnh Nam Pyongan, miền Bắc).Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành điều tra chiếc tàu này theo đề nghị của Mỹ về nghi ngờ vi phạm lệnh cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trên vùng biển gần thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla). Tất cả các hoạt động chuyển tải trên biển với tàu thuyền của Bắc Triều Tiên, xuất khẩu than đá cho miền Bắc, đều bị cấm căn cứ theo lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an.Ngoài ra, tàu Tok Song vốn là tàu cũ được Bắc Triều Tiên mua lại vào tháng 3 năm ngoái, việc bán tàu cũ cho Bắc Triều Tiên cũng là vi phạm cấm vận.Bất cứ giao dịch tài chính, ngoại hối với các cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt phải được Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) cấp phép, nếu không sẽ bị xử phạt căn cứ theo luật liên quan. Các tàu bị cấm vận phải được cơ quan quản lý cấp phép thì mới được cập cảng trong nước.Bắc Triều Tiên đang giao dịch các mặt hàng bị cấm thông qua hoạt động vận tải trái phép trên biển, nhằm lẩn tránh cấm vận, huy động nguồn vật tư và tiền bạc phục vụ phát triển tên lửa, hạt nhân.Bộ Ngoại giao cho biết biện pháp lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc ngăn chặn hoạt động trái phép trên biển của miền Bắc, khiến nước này phải từ bỏ phát triển hạt nhân, tên lửa trái phép.Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục thực thi pháp luật một cách cứng rắn và nhất quán đối với tàu thuyền và các công ty vận tải biển dính líu tới hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa với miền Bắc, vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.