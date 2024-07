Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dữ liệu AI do Hàn Quốc phát triển được ban hành thành tiêu chuẩn quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết tiêu chuẩn đánh giá và quản lý chất lượng dữ liệu về độ an toàn và tin cậy của trí tuệ nhân tạo (AI) do Seoul dẫn dắt phát triển đã được ban hành thành tiêu chuẩn quốc tế.Ủy ban kỹ thuật chung (JTC) được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) thành lập để ban hành chung tiêu chuẩn về công nghệ thông tin đã phê chuẩn lần cuối hai dự án do Viện nghiên cứu điện tử viễn thông Hàn Quốc (ETRI) phát triển, trong đó có "Tiêu chuẩn dữ liệu trí tuệ nhân tạo để mở rộng công nghệ thông tin thông minh".Các tiêu chuẩn này sẽ cung cấp công cụ và phương pháp để đánh giá, quản lý và cải thiện chất lượng dữ liệu trong quá trình phát triển mô hình AI, giúp dữ liệu được sử dụng đúng với mục đích.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc đánh giá xét trên quan điểm về chất lượng dữ liệu, đây là tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới về độ an toàn và tin cậy của trí tuệ nhân tạo, kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ các quy định quốc tế liên quan như Luật AI của Liên minh châu Âu (EU), cũng như việc phát triển các dịch vụ ứng dụng AI đổi mới dựa trên nền tảng dữ liệu chất lượng cao.