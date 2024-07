Sân bay Incheon đón 34 triệu hành khách đường bay quốc tế nửa đầu năm 2024

Photo : YONHAP News

Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon ngày 19/7 công bố lượng hành khách đường bay quốc tế nửa đầu năm 2024 đạt 34.048.517 người, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước, hồi phục bằng 96,6% so với nửa đầu năm 2019, thời kỳ trước khi bùng phát dịch COVID-19.Tỷ lệ hồi phục hành khách đường bay quốc tế so với trước đại dịch từng đạt mức 69,2% vào nửa đầu năm ngoái, 88,8% nửa cuối năm, lần này đã gần bằng trước đại dịch.Phía sân bay cho biết xu hướng hành khách quốc tế tăng là do hiệu ứng giai đoạn cao điểm mùa đông đầu năm, các tuyến bay ngắn tới Đông Nam Á, Nhật Bản tiếp tục hút khách, và sự hồi phục hành khách đường bay Trung Quốc.Xét theo khu vực, hành khách đường bay Đông Nam Á đạt 10.460.000 người, chiếm 30,7%, tỷ lệ cao nhất, sau đó tới hành khách đường bay Nhật Bản 8.540.000 người (25,1%), Trung Quốc 4.620.000 người (13,6%), châu Mỹ 3.080.000 người (9,1%). Đặt biệt, hành khách đường bay Trung Quốc đã hồi phục bằng 71,3% trước đại dịch COVID-19, duy trì đà hồi phục mạnh mẽ từ năm ngoái.Tổng số chuyến bay quốc tế nửa đầu năm 2024 là 198.079 chuyến, vượt cả số chuyến nửa đầu năm 2019. Đó là bởi hoạt động vận tải hành khách đã gần hồi phục bằng trước đại dịch, trong khi số chuyến bay chở hàng tăng vọt tới hơn 40%.Phía sân bay Incheon đặt mục tiêu hoàn thiện dự án mở rộng sân bay giai đoạn 4 theo đúng kế hoạch vào cuối năm nay, tăng tốc đổi mới dịch vụ sân bay như chuyển đổi kỹ thuật số một cách mạnh mẽ, tầm nhìn tới năm 2040.