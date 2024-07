Chính giới Hàn Quốc công kích về việc Viện Kiểm sát triệu tập điều tra Đệ nhất phu nhân

Photo : YONHAP News

Trong ngày 22/7, chính giới Hàn Quốc công kích gay gắt lẫn nhau xoay quanh vấn đề phiên điều trần kiến nghị luận tội Tổng thống và việc Viện Kiểm sát triệu tập điều tra Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vào tuần trước.Vào chiều ngày 20/7, bà Kim đã bị viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul triệu tập điều tra tại một địa điểm kín không phải thuộc trụ sở cơ quan này. Bà Kim là Đệ nhất phu nhân đầu tiên của một Tổng thống đương nhiệm bị cơ quan công tố triệu tập điều tra.Quyền Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Chan-dae chỉ trích việc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul triệu tập điều tra Đệ nhất phu nhân ở một địa điểm thứ ba, không phải tại trụ sở, cho thấy đây là một buổi triệu tập mang tính hình thức hòng miễn tội cho bà Kim. Việc Viện Kiểm sát lấy lý do là nhằm bảo vệ an toàn cho Đệ nhất phu nhân chỉ là cái cớ "thảm hại". Thậm chí việc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul không báo cáo về việc triệu tập điều tra bà Kim lên Viện trưởng Kiểm sát tối cao càng cho thấy thái độ ngạo mạn và vội vàng.Đảng đối lập tuyên bố nếu dự luật thành lập "Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái" tiếp tục bị phủ quyết thì đảng này sẽ xúc tiến lại dự luật mới tương tự với nội dung quyết liệt hơn nữa.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân thì cho rằng việc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul triệu tập điều tra kín Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee là một bước đi hợp lý. Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Jeong Jeom-sig nhấn mạnh theo pháp luật, Đệ nhất phu nhân là đối tượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt.Liên quan tới ý kiến chỉ trích rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đã không hay biết về việc triệu tập điều tra bà Kim, đảng cầm quyền phản bác rằng lỗi thuộc về Chính phủ tiền nhiệm khi tước đi quyền chỉ huy điều tra của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, không để cho công tố viên phụ trách vụ án báo cáo trước lên lãnh đạo cao nhất.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Choo Kyung-ho thì tiếp tục yêu cầu đảng đối lập dừng ngay lịch tổ chức phiên điều trần thứ hai về kiến nghị luận tội Tổng thống trong tuần này. Đảng cầm quyền lên án đây là một phiên điều trần hòng kích động mâu thuẫn xã hội, gây hỗn loạn tới công tác điều hành quốc gia, vi phạm Hiến pháp và pháp luật.