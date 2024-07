Hàn Quốc rà soát tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lớn và cung cầu nông sản

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jeong Hye-jeon trong buổi họp báo ngày 21/7 cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ra chỉ thị khẩn về việc rà soát tình hình hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lớn và tình hình cung cầu nông sản.Theo đó, Chánh Văn phòng Chính sách thuộc Văn phòng Tổng thống Sung Tae-yoon ngày 22/7 đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ban ngành hữu quan, như Bộ trưởng Hành chính và an toàn, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính, thảo luận về tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lớn và phương án quản lý cung cầu nông sản.Phát ngôn viên Jeong cho biết trong ngày 15/7 vừa qua, Tổng thống Yoon đã tuyên bố 5 địa phương thiệt hại do mưa lớn là "Khu vực thảm họa đặc biệt". Hiện tại, các ban ngành hữu quan Chính phủ vẫn đang tiếp tục điều tra tình hình thiệt hại để tuyên bố thêm với các địa phương khác.Chính phủ cũng quyết định khởi động Ban hỗ trợ khắc phục thiệt hại liên ngành, để tránh không phát sinh thêm thiệt hại nào khác trong đợt mưa, bão dự báo vào tuần tới. Phát ngôn viên Jeong cho biết Chính phủ sẽ huy động tối đa mọi nguồn ngân sách khả dụng để ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ một cách nhanh chóng. Tổng thống cũng chỉ thị phải ổn định sớm giá các mặt hàng nông sản, chủ động đối phó với thiệt hại có thể phát sinh do thời tiết nắng nóng gay gắt.Chính phủ quyết định rút ngắn thời gian đánh giá bảo hiểm thiệt hại từ 7 ngày xuống 3 ngày để khắc phục các cơ sở hạ tầng, hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ, ưu tiên chi trả trước 50% giá trị bảo hiểm ước tính.Mặc dù đợt mưa lũ vừa rồi không thiệt hại trực tiếp lớn tới nông sản, nhưng Chính phủ đã đảm bảo nguồn dự trữ 23.000 tấn cải thảo và 5.000 tấn củ cải, mức cao kỷ lục, để cung cấp một cách linh hoạt tùy theo diễn biến thị trường, nỗ lực hết sức để bình ổn giá cả.