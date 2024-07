Sự cố công nghệ thông tin bước sang ngày thứ ba làm tê liệt hàng ngàn chuyến bay trên thế giới

Photo : YONHAP News

Ảnh hưởng từ sự cố công nghệ thông tin (IT) do lỗi hệ thống đám mây của hãng Microsoft (MS) hôm 19/7 đã cản trở hoạt động của các hãng hàng không trên thế giới trong ba ngày liên tiếp.Trang web chuyên theo dõi chuyến bay FlightAware của Mỹ ngày 21/7 (giờ địa phương) cho biết tính đến 1 giờ chiều cùng ngày theo giờ miền Đông Mỹ (EST), 21.000 chuyến bay trên toàn thế giới đã bị hoãn và hơn 1.800 chuyến bay bị hủy do sự cố trên. Con số này giảm so với ngày 19/7 và 20/7, khi lần lượt có 46.000 và 35.000 chuyến bay bị hoãn và 5.000 và 2.800 chuyến bay bị hủy.Đặc biệt, các hãng hàng không Mỹ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Đối với các chuyến bay quốc tế và nội địa của Mỹ, có 3.800 chuyến bay bị hoãn và 1.200 chuyến bay bị hủy trong ngày 21/7. Tổng cộng 5.500 chuyến bay bị hủy và 21.000 chuyến bị hoãn trong hai ngày trước đó.Các hãng hàng không lớn của Mỹ cho biết mặc dù dịch vụ đang được khôi phục nhưng vẫn lo ngại có thể xảy ra sự chậm trễ trong chuyến bay và phát sinh trở ngại trong việc vận hành.Tại Hàn Quốc, theo thống kê có tổng cộng 221 chuyến bay bị hoãn và 10 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Incheon và các sân bay nội địa khác như Gimpo và Jeju trong hai ngày 19-20/7, do lỗi hệ thống này.Bộ Địa chính và giao thông và Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon cho biết vào ngày 21/7 hệ thống vận hành của ba hãng hàng không nước ngoài (Philippine Air Asia, Thai AirAsia X, Air asia berhad) liên kết với AirAsia, hãng gặp sự cố gián đoạn cho đến chiều ngày 20/7 đã được khôi phục. Kể từ 11 giờ đêm cùng ngày, sân bay quốc tế Incheon đã hoạt động bình thường mà không gặp bất kỳ gián đoạn nào từ vụ sập hệ thống đám mây của Microsoft.Lỗi hệ thống của 9 hãng hàng không nước ngoài khác, bao gồm Delta Air Lines (Mỹ), Tigerair (Đài Loan) và Cebu Pacific (Philippines), cũng lần lượt được phục hồi vào ngày 21/7, hệ thống bán vé hiện đang hoạt động bình thường. Các hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc như Jeju Air, Eastar Jet và Air Premia gặp sự cố với hệ thống đặt vé và bán vé, cũng đã được khôi phục vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20/7.Một quan chức của Bộ Địa chính cho biết dịch vụ bán vé các hãng hàng không giá rẻ trong nước và các hãng hàng không quốc tế đã được vận hành bình thường trở lại. Bộ sẽ liên tục theo dõi tình hình hoạt động của sân bay, để đảm bảo không gây bất tiện cho hành khách.Sự cố này xảy ra trong quá trình công ty an ninh mạng CrowdStrike (Mỹ) cập nhật phần mềm bảo mật, gây xung đột với hệ điều hành window của Microsoft, khiến dịch vụ đám mây của Microsoft bị lỗi màn hình xanh. Các chuyên gia dự đoán rằng mặc dù việc khôi phục sự cố công nghệ thông tin lần này đang được tiến hành nhưng có thể mất tới vài tuần để khôi phục hoàn toàn.