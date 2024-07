Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 22/7 (giờ địa phương), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết Washington đang nỗ lực trấn an các đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về lo ngại quan hệ đồng minh sẽ bị suy yếu nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Ông này nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ tại khu vực sẽ không thay đổi và luôn tuân theo những nguyên tắc cơ bản nhất định.Theo ông Kritenbrink, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Ngoại trưởng các nước đối tác ASEAN, Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) tại Viêng Chăn (Lào) từ ngày 25 đến 28/7 để thảo luận các vấn đề liên quan đến vùng biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là biển Đông), chiến tranh Nga-Ukraine và hợp tác kinh tế.ARF là diễn đàn an ninh đa phương duy nhất trong khu vực có sự tham gia của Bắc Triều Tiên, nhưng có thể cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng ​​sẽ không diễn ra bên lề hội nghị năm nay. Dự kiến, Bộ trưởng Blinken sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ngoại trưởng Mỹ sẽ cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có buổi họp 2+2 với những người đồng cấp Nhật Bản tại Tokyo.Ngoài ra, hai nước Mỹ-Nhật cũng sẽ có cuộc họp về năng lực răn đe mở rộng (còn gọi là "chiếc ô hạt nhân") lần đầu ở cấp Bộ trưởng, nhằm tìm kiếm phương án củng cố chiếc ô hạt nhân mà Washington cung cấp cho Tokyo, tập trung thảo luận vào năng lực chỉ huy, kiểm soát, vai trò và nhiệm vụ của liên minh hai nước trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nhật giờ đây không chỉ vững mạnh hơn bao giờ hết mà còn đóng vai trò lớn trong khu vực và trên thế giới.