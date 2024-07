Chỉ số giá sản xuất tháng 6/2024 của Hàn Quốc giảm nhẹ do giá nông sản hạ nhiệt

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/7 công bố báo cáo cho biết chỉ số giá sản xuất tháng 6/2024 đạt 119,19 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 0,1% so với tháng 5.Chỉ số này đã quay lại đà giảm sau 7 tháng kể từ khi giá sản xuất tăng trở lại vào tháng 12/2023 và duy trì xu thế tăng 6 tháng liên tiếp.Cụ thể, sản phẩm nông lâm thủy sản giảm 2,8%, trong đó giá nông sản và giá thủy sản tháng 6 giảm lần lượt 6,6% và 0,8%. Giá điện, nước, gas và xử lý rác thải cũng giảm 0,1%; trong đó giá gas đô thị giảm 2,9%. Trong khi đó, giá dịch vụ tăng 0,1%, do giá dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 0,3%, dịch vụ vận tải tăng 0,2%.Xét theo danh mục các mặt hàng đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, giá nguyên liệu thực phẩm giảm 1,1%, giá thực phẩm tươi sống giảm 7,4%, giá năng lượng giảm 0,6% so với tháng 5 trong khi giá công nghệ thông tin (IT) vẫn duy trì mức ổn định.Chỉ số giá cung ứng trong nước, tức chỉ số đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa gồm cả sản phẩm nhập khẩu, trong tháng 6 không thay đổi so với tháng trước, do mặc dù giá nguyên vật liệu thô giảm 1,6% nhưng giá hàng hóa trung gian và thành phẩm tăng lần lượt 0,2 và 0,1%.