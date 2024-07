Mưa và nắng nóng kéo dài ở các tỉnh miền Trung, miền Nam Hàn Quốc trong ngày 24/7

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết từ đêm ngày 22/7 tới rạng sáng ngày 23/7, khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon đã có mưa lớn cục bộ lên tới 70 mm/giờ kèm theo gió giật mạnh.Do lượng nước xả từ đập Paldang (tỉnh Gyeonggi) tăng cao, kết hợp với triều cường trên biển Tây làm nước sông ở hạ lưu không hạ xuống, nên mực nước sông Hàn cũng dâng cao. Mực nước sông Hàn ở điểm cầu Jamsu (Seoul) có lúc vượt ngưỡng 6m, các phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu. Tới 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày, lệnh cấm lưu thông đã được dỡ bỏ.Cho tới sáng ngày mai 24/7, dự báo tại thủ đô Seoul và lân cận, khu vực đất liền tỉnh Gangwon sẽ có lượng mưa từ 30-80 mm, 5 đảo trên biển Tây có mưa từ 20-60 mm, tỉnh Nam Chungcheong từ 10-50 mm, tỉnh Bắc Chungcheong 5-40 mm, phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang và ven biển phía Nam thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang có mưa từ 5-20 mm.Trong khi đó, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn tại tỉnh Bắc và Nam Chungcheong và các địa phương phía Nam. Trong số các địa phương đã được ban cảnh báo nắng nóng đặc biệt, thành phố Daegu ghi nhận nhiệt độ 34 độ C, Gwangju 33 độ C, Daejeon 32 độ C.Nhiệt độ sáng ngày 24/7 tại Seoul dự báo là 26 độ C, trên toàn quốc dao động từ 23-28 độ C. Nhiệt độ ban ngày tại Seoul là 30 độ C, trên toàn quốc từ 29-35 độ C, cao hơn từ 2-4 độ so với ngày 23/7, trời nóng hơn.Trong ngày 24/7, các địa phương miền Trung sẽ tiếp tục có mưa tới hết buổi sáng, buổi chiều một số nơi sâu trong đất liền sẽ có thể có mưa rào. Vùng biển ngoài khơi nhiều nơi có sóng cao từ 2-4m.