Bắc Triều Tiên thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại cho nông sản vào mùa hè

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/7 đưa tin miền Bắc đã triệu tập cuộc họp trực tuyến của Ủy ban đối sách khủng hoảng khẩn cấp quốc gia để thảo luận về việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nông sản vào mùa hè. Cuộc họp có sự tham gia của Thủ tướng Kim Tok-hun và Bí thư Đảng Lao động Jon Hyon-chol.Bắc Triều Tiên lập "Ủy ban đối sách khủng hoảng khẩn cấp quốc gia" khi phát sinh tình hình khủng hoảng, căn cứ theo Luật ứng phó khủng hoảng được Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc (tương đương Quốc hội) thông qua và chính thức có hiệu lực hồi tháng 10/2022.Theo KCNA, cuộc họp đã đề cập đến những thành quả vừa qua của Ủy ban như tăng cường hệ thống cảnh báo thiên tai để ứng phó nhanh chóng với các thảm họa bất ngờ như bão, động đất, sóng thần; nâng cao nhận thức ứng phó khủng hoảng của quân đội, người dân và người lao động. Ủy ban cũng nêu ra phương án rằng các ủy ban và cơ quan lãnh đạo nông nghiệp các cấp phải xây dựng chặt chẽ những chính sách kỹ thuật nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể gây ra cho cây trồng do thời tiết bất thường.Ngoài ra, hội nghị lần này cũng nhấn mạnh đến việc thiết lập hệ thống cảnh báo, thông báo và hệ thống ứng phó thiên tai trong các ngành điện, than, bảo vệ môi trường đất đai, quản lý đô thị và giao thông đường sắt.