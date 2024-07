Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết những ảnh hưởng của 10 doanh nghiệp trong nước do sự cố công ty an ninh mạng CrowdStrike (Mỹ) ngày 19/7 cập nhật phần mềm bảo mật, gây xung đột với hệ điều hành Windows của hãng Microsoft đã được khôi phục hoàn toàn.Trước đó, sự cố công nghệ thông tin (IT) trên đã khiến máy chủ của 10 doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm ba hãng hàng không giá rẻ và hai công ty game bị mất ổn định và các trang web bị sập.Trong khi công tác khắc phục vấn đề vẫn đang được tiến hành ở nước ngoài, Cơ quan quản lý internet Hàn Quốc (KISA) đã yêu cầu nhân viên bảo mật của các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao cảnh giác khi các mã độc giả mạo phần mềm khắc phục sự cố và các email giả danh nhân viên của CrowdStrike lừa người nhận nhập thông tin cá nhân đang được phát tán tràn lan. Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nào do các cuộc tấn công mạng liên quan đến sự cố này.Bộ Khoa học cũng khuyến cáo các công ty chỉ nên tham khảo các phương án khắc phục khẩn cấp chính thức được đăng tải trên trang web của CrowdStrike hoặc trang web Bohonara của KISA và cần báo cáo ngay cho Trung tâm ứng phó sự cố vi phạm Internet thuộc KISA khi phát hiện các trang mạng phát tán mã độc hoặc nhận được email giả mạo liên quan đến sự cố này.Sự cố IT toàn cầu ngày 19/7 đã khiến 46.000 chuyến bay trên toàn thế giới bị hoãn, khoảng 5.000 chuyến bay bị hủy, 8,5 triệu thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows bị lỗi "màn hình xanh" và gây thiệt hại cho nhiều ngành công nghiệp khác như cơ quan công cộng, tài chính, phát thanh, viễn thông và y tế.