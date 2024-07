Hàn Quốc mở cửa Văn phòng lãnh sự tạm thời tại Paris trong thời gian diễn ra Olympic

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc công bố mở cửa Văn phòng lãnh sự tạm thời tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Paris (Pháp), hoạt động trong vòng 20 ngày, từ ngày 24/7 tới hết ngày 12/8, tức một ngày sau lễ bế mạc Olympic.Văn phòng này sẽ phụ trách các nghiệp vụ phòng ngừa sự cố liên quan tới công dân Hàn Quốc, hỗ trợ lãnh sự khi xảy ra sự cố, thiết lập quan hệ hợp tác với cơ quan trị an của Pháp.Nhân lực của Văn phòng lãnh sự tạm thời được huy động từ Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan Tình báo quốc gia và Trung tâm chống khủng bố. Ngoài ra, văn phòng cũng sẽ hợp tác với 28 cảnh sát Hàn Quốc được phái cử tới Paris theo đề nghị của Chính phủ Pháp để hỗ trợ hoạt động trị an trong thời gian diễn ra Thế vận hội.Từ trước tới nay, mỗi khi diễn ra sự kiện thể thao lớn như Olympic hay Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, Chính phủ Seoul lại mở Văn phòng lãnh sự tạm thời nhằm hỗ trợ về lãnh sự và đảm bảo an toàn cho công dân trong thời gian diễn ra sự kiện.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết tình hình quốc tế hiện nay đang tương đối bất ổn, đặc biệt là tại Trung Đông, nên lần này, Chính phủ đặc biệt chú ý hơn tới các hoạt động chống khủng bố so với trước.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ phát tài liệu hướng dẫn an toàn khi du lịch và các phụ kiện như mũ, quạt, miếng dán hạ nhiệt để phòng ngừa nắng nóng tại các sân vận động lớn nơi có vận động viên Hàn Quốc tham gia thi đấu, và các địa điểm du lịch lân cận.