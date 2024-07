Naver và Kakao được khuyến nghị triển khai hệ thống đa đám mây để tránh sự cố về IT

Photo : KBS News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 23/7 đã tổ chức cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban quản lý và đánh giá sự cố viễn thông để thu thập ý kiến về các biện pháp ngăn chặn sự cố công nghệ thông tin từ các chuyên gia công nghệ thông tin (IT) và bảo mật, cũng như xem xét đưa những ý kiến này vào chính sách.Ủy ban trên đã đưa vụ phần mềm bảo mật của công ty an ninh mạng CrowdStrike xung đột với hệ điều hành Windows của Microsoft (Mỹ) gây hỗn loạn toàn cầu ngày 19/7 vừa qua vào chương trình nghị sự đặc biệt để phân tích về nguyên nhân, tình hình thiệt hại và thảo luận về các biện pháp đối phó.Sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm dữ liệu ở Pangyo (tỉnh Gyeonggi) năm 2022, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định 26 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, giá trị gia tăng, trung tâm dữ liệu là đối tượng có nghĩa vụ quản lý sự cố. Năm 2025, Chính phủ đã bổ sung ba công ty IT vào danh sách này.Ngoài ra, cuộc họp đã thông qua hướng dẫn xây dựng kế hoạch cơ bản quản lý sự cố viễn thông năm tới. Cụ thể, các doanh nghiệp được chỉ định sẽ phải lập kế hoạch quản lý thảm họa viễn thông và trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin để thực hiện.Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng được khuyến nghị kiểm tra và xác nhận trước trong môi trường thử nghiệm mô phỏng khi giới thiệu hoặc cập nhật các sản phẩm của công ty khác như phần mềm bảo mật; đa dạng hóa các dịch vụ chính dựa trên hai hoặc nhiều đám mây (multi-cloud) thay vì dựa trên một nền tảng đám mây duy nhất.Các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu cần tăng cường hệ thống phát hiện sớm sự cố cháy pin thông qua rút ngắn chu kỳ đo hệ thống quản lý pin (BMS) và vận hành bổ sung các hệ thống phát hiện cháy.Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản có nghĩa vụ quản lý sự cố đối với các cáp viễn thông ngầm sở hữu hoặc thuê, phải lập kế hoạch liên lạc khẩn cấp để đảm bảo lộ trình thay thế khi xảy ra sự cố và báo cáo tình hình hoạt động của dây cáp như công suất và số lượng đường truyền.