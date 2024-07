Hàn Quốc ghi nhận số trẻ chào đời tăng hai tháng liên tiếp sau 8 năm rưỡi

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/7 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 5/2024", cho biết số trẻ chào đời trong tháng 5 là 19.547 trẻ, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, số trẻ chào đời đã tăng tháng thứ hai liên tiếp kể từ khi quay lại đà tăng sau 19 tháng vào tháng 4 vừa qua, với mức tăng 2,8% so với tháng 4/2023. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm rưỡi (tháng 10 và tháng 11/2015), Hàn Quốc ghi nhận số trẻ chào đời tăng hai tháng liên tiếp.Xét theo địa phương, số trẻ chào đời tăng ở 11 thành phố như Seoul và Busan, giảm ở 6 thành phố như Gwangju và Daejeon. Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ chào đời trên 1.000 dân, là 4,5 trẻ, tăng 0,1 trẻ với một năm trước.Số cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 5 là 20.923 cặp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất từ trước đến nay xét trong các tháng 5.Cục Thống kê quốc gia phân tích sự gia tăng số cặp kết hôn và số trẻ chào đời là do số người kết hôn tăng mạnh sau dịch COVID-19, và nhờ vào chính sách hiệu quả của Chính phủ nhằm đối phó với tỷ lệ sinh thấp.Số ca tử vong trong tháng 5 là 28.546 người, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù số trẻ chào đời tăng nhưng số ca tử vong vẫn cao hơn, dẫn đến dân số tháng 5 giảm tự nhiên 8.999 người. Ngoài ra, số cặp ly hôn là 7.923 cặp, giảm 5,6% so với một năm trước.