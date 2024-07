Doanh số K-pop ở nước ngoài lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ won vào năm 2023

Photo : YONHAP News

Theo kết quả phân tích xu hướng doanh số K-pop ở nước ngoài do Viện nghiên cứu văn hóa và du lịch Hàn Quốc công bố vào ngày 24/7, doanh thu âm nhạc Hàn Quốc K-pop ở nước ngoài năm 2023 đã đạt 1.237,7 tỷ won (893,7 triệu USD), tăng 34,3% so với năm trước đó, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ won (722,1 triệu USD).Doanh số bán hàng ở nước ngoài của K-pop là tổng giá trị ước tính của ba lĩnh vực gồm xuất khẩu album, dịch vụ phát trực tuyến và biểu diễn.Xét theo từng lĩnh vực, doanh thu biểu diễn ở nước ngoài của các nghệ sĩ K-pop đạt 588,5 tỷ won (425 triệu USD), chiếm tỷ trọng cao nhất (47,5%). Tiếp theo là xuất khẩu album với 388,9 tỷ won (280 triệu USD), chiếm 31,4%; dịch vụ phát trực tuyến đạt 260,3 tỷ won (187,8 triệu USD), chiếm 21%.Ước tính doanh thu biểu diễn của 6 công ty giải trí lớn như SM, JYP, YG, Hybe đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng bình quân 35%/năm kể từ năm 2018 đến năm 2023. Đặc biệt, khi đời sống thường nhật của người dân được khôi phục sau đại dịch COVID-19, doanh thu biểu diễn đã tăng 65,6% so với một năm trước.Kim ngạch xuất khẩu album tăng trưởng nhanh chóng, gấp 7,6 lần so với năm 2017 và cho thấy xu hướng tăng mạnh, lần đầu tiên vượt 100 tỷ won (72,1 triệu USD) vào năm 2019, và chạm mốc 300 tỷ won (216,5 triệu USD) vào năm 2022. Ước tính doanh số dịch vụ phát trực tuyến cũng tăng vọt gấp 3,4 lần so với năm 2017. Ngoài châu Á vốn được xem là thị trường chính của K-pop, lượt phát trực tuyến ở châu Âu và châu Mỹ cũng tăng đáng kể, cho thấy âm nhạc Hàn Quốc đang ngày càng lan rộng đến toàn thế giới.Viện nghiên cứu văn hóa và du lịch Hàn Quốc dự đoán doanh số bán hàng K-pop sẽ tiếp tục tăng mạnh vào năm 2024 nhờ sự đa dạng hóa của thị trường quốc tế, những hoạt động tích cực của các tân binh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để thâm nhập thị trường nước ngoài của các nghệ sĩ trong nước.