GDP thực tế quý II/2024 của Hàn Quốc giảm 0,2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương (BOK) Hàn Quốc ngày 25/7 công bố tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý II năm nay đạt -0,2%, lần đầu tiên tăng trưởng âm trong vòng một năm rưỡi kể từ quý IV/2022.BOK phân tích tỷ lệ tăng trưởng giảm trong quý trước là do hiệu ứng cơ sở khi GDP quý I tăng trưởng 1,3%, vượt mức dự báo, và các yếu tố khác như tiêu dùng tư nhân đình trệ, đầu tư giảm.Tiêu dùng tư nhân quý II vừa qua đã giảm 0,2%, chủ yếu do tiêu dùng ô tô và quần áo giảm. Đầu tư xây dựng giảm 1,1%, đầu tư thiết bị giảm 2,1%, tập trung vào các loại máy móc như thiết bị sản xuất chíp bán dẫn.Xuất khẩu tăng 0,9%, chủ yếu là các mặt hàng ô tô, chế phẩm hóa học; nhưng nhập khẩu tăng 1,2%, nên xuất khẩu ròng âm. Trong tỷ lệ tăng trưởng quý II vừa qua, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ròng lần lượt kéo tụt 0,1% tỷ lệ tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế.Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Hàn Quốc 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng 2,8%, gần tương tự với dự báo của BOK. Ngân hàng trung ương nhận định tỷ lệ tăng trưởng cả năm nay của Hàn Quốc sẽ đạt 2,5% nhờ xuất khẩu tiếp tục tăng, giá cả ổn định, tiêu thụ nội địa cũng hồi phục tương đối.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế, thể hiện sức mua của người dân, giảm 1,3% trong quý II, thấp hơn cả tỷ lệ tăng trưởng GDP.