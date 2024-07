Tâm lý doanh nghiệp Hàn Quốc tháng 7 xấu đi do nhu cầu đình trệ

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/7 công bố chỉ số tâm lý doanh nghiệp tổng hợp (CBSI) toàn ngành công nghiệp tháng 7 đạt 95,1 điểm, giảm 0,6 điểm so với tháng 6.CBSI là một chỉ số bổ sung cho chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI), mới được BOK đưa vào áp dụng từ tháng trước. Chỉ số này lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài hạn (tháng 2/2003 tới tháng 12/2023), nếu lớn hơn một 100 có nghĩa là doanh nghiệp lạc quan, nếu nhỏ hơn 100 có nghĩa là doanh nghiệp bi quan hơn.Trong đó, chỉ số CBSI ngành chế tạo trong tháng 7 đạt 95,7 điểm, giảm 1,7 điểm; ngành phi chế tạo đạt 94,6 điểm, tăng 0,3 điểm so với tháng 6. Triển vọng chỉ số CBSI tháng 8 đạt 93,4 điểm, tăng 0,3 điểm.Ngân hàng trung ương giải thích tình hinh kinh tế được cho là xấu di bởi các ngành có nhu cầu ở Trung Quốc như hóa chất, xây dựng giảm.Xét theo doanh nghiệp, chỉ số CBSI doanh nghiệp lớn đạt 96,8 điểm, tăng 1,6 điểm; doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 92,8 điểm, giảm 3,9 điểm. Chỉ số này ở doanh nghiệp xuất khẩu tăng 0,4 điểm, trong khi của doanh nghiệp tiêu thụ nội địa lại giảm 2,7 điểm.Trước ý kiến cho rằng chỉ số CBSI giảm trong tháng 7, nhưng triển vọng tháng 8 tăng, tức đây chỉ là sự sụt giảm nhất thời, Ngân hàng trung ương lưu ý tới các yếu tố như sự đình trệ nhu cầu, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng gay gắt hơn.Mặt khác, chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 7 đạt 95,9 điểm, giảm 1,2 điểm so với tháng trước. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).