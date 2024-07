Mỹ cấm vận thêm 5 doanh nghiệp, 6 cá nhân Trung Quốc hỗ trợ Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa

Photo : YONHAP News

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/7 (giờ địa phương) công bố lệnh cấm vận với 5 doanh nghiệp và 6 cá nhân Trung Quốc dính líu tới việc huy động vật tư trái phép cho chương trình tên lửa đạn đạo và vệ tinh quân sự của Bắc Triều Tiên.5 công ty của Trung Quốc nằm trong danh sách cấm vận gồm: công ty công nghệ điện tử Jinghua Qidi (trụ sở tại Bắc Kinh), công ty khoa học công nghệ Beijing Sanshunda (Bắc Kinh), nhà máy điện tử Qidong Hengcheng (tỉnh Giang Tô), công ty điện Mean Well (tỉnh Quảng Đông), công ty vật liệu kim loại Yidatong Tianjin (thành phố Thiên Tân).Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh cấm vận lần này tái khẳng định rằng nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vẫn còn giữ nguyên hiệu lực; đồng thời thể hiện quyết tâm của Washington trong việc đẩy mạnh nỗ lực thực thi cấm vận, ngăn chặn Bình Nhưỡng lẩn tránh cấm vận.Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson lên án việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển và phổ biến công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm cấm vận của Liên hợp quốc là hành động vô trách nhiệm, gây bất ổn tới khu vực và cộng đồng quốc tế. Mỹ vẫn đang nỗ lực ngăn chặn mạng lưới huy động vật tư để phát triển các công nghệ trái phép này của miền Bắc, dùng mọi phương tiện để truy cứu trách nhiệm, trừng phạt những người có dính líu.Mọi giao dịch với cá nhân, và doanh nghiệp nằm trong danh sách đen cấm vận đều bị nghiêm cấm, tài sản của các đối tượng này tại Mỹ sẽ bị đóng băng.