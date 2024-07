Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jeong Hye-jeon ngày 25/7 công bố Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ định thêm 15 nơi thuộc 11 địa phương phát sinh thiệt hại quy mô lớn trong đợt mưa lớn vừa qua là "Khu vực thảm họa đặc biệt"."Khu vực thảm họa đặc biệt" được ban bố lần này bao gồm 5 thành phố, huyện và 10 xã thuộc 11 địa phương. Trong số này có huyện Okcheon (tỉnh Bắc Chungcheong), huyện Geumsan và Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong), thành phố Iksan (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang).Phát ngôn viên Jeong cho biết sau khi chỉ định 5 địa phương là "Khu vực thảm họa đặc biệt" hôm 15/7 căn cứ theo kết quả điều tra thiệt hại khẩn cấp, lần này Tổng thống tuyên bố thêm 15 địa phương nữa, căn cứ theo kết quả điều tra toàn diện về thiệt hại do mưa lớn tiến hành bởi các ban ngành hữu quan.Các địa phương nói trên sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần (50-80%) chi phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ, dự kiến sẽ giảm bớt được gánh nặng tài chính. Người dân địa phương sẽ được chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp, được hưởng các ưu đãi gián tiếp như miễn giảm các khoản thuế, phí công cộng.Tổng thống đã chỉ đạo Bộ trưởng các ban ngành hữu quan, như Bộ trưởng Hành chính và an toàn, tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách nhanh chóng cho các địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn, bao gồm các nơi vừa được ban bố là "Khu vực thảm họa đặc biệt". Ông Yoon cũng chỉ đạo các ban ngành phải quản lý chặt chẽ tình hình cung cầu nông sản, không để giá rau củ quả phát sinh bất ổn.