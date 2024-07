Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/7 đưa ra phỏng đoán tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Bắc Triều Tiên trong năm 2023 đạt 3,1%.Trước đó, kinh tế miền Bắc đã tăng trưởng âm ba năm liên tiếp, -4,5% vào năm 2020, -0,1% năm 2021 và -0,2% vào năm 2022.Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng 1%, chế tạo tăng 5,9%, chuyển sang xu hướng tăng sau khi lần lượt giảm -2,1% và -4,6% vào năm 2022. Lĩnh vực xây dựng cũng tăng trưởng 8,2% chủ yếu nhờ xây dựng nhà ở, mức tăng mạnh so với năm trước (2,2%).Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của miền Bắc trong năm ngoái đạt 40.900 tỷ won (29,53 tỷ USD), bằng khoảng 1 phần 60 của Hàn Quốc. Thu nhập bình quân đầu người là 1.589.000 won (1.147 USD), bằng 1 phần 30 Hàn Quốc.Quy mô thương mại (trừ thương mại liên Triều) đạt 2,77 tỷ USD, tăng 74,6% so với một năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 330 triệu USD, tăng 104,5% so với một năm trước, tập trung vào các mặt hàng giày dép, mũ, túi xách. Nhập khẩu đạt 2,44 tỷ USD, tăng 71,3%.Từ năm 1991, hàng năm Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đều đưa ra số liệu phỏng đoán về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên dựa trên các tài liệu liên quan tới hoạt động kinh tế miền Bắc của các cơ quan hữu quan.