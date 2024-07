Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đạt 28% trong tuần thứ 4 của tháng 7

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 26/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.001 cử tri trên 18 tuổi từ ngày 23-25/7 (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đạt 28%, tăng nhẹ so với tuần trước (29%), trong phạm vi sai số, tuần thứ 20 liên tiếp duy trì ở ngưỡng 20% sau Tổng tuyển cử hồi tháng 4. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống đạt 63%.Viện Gallup cho biết tỷ lệ ủng hộ ông Yoon đạt mức cao ở nhóm cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân (64%), cử tri ngoài 70 tuổi (58%). Ngược lại, tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống ở nhóm cử tri ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành và Đổi mới Tổ quốc ở ngưỡng cao 90%, ngoài 40 tuổi là 83%.Trong các cử tri ủng hộ Tổng thống, 36% chọn lý do "ngoại giao", 5% chọn lý do "kinh tế/dân sinh". Trong các cử tri không ủng hộ, 14% chọn lý do "kinh tế/dân sinh/giá cả", 9% trả lời lý do là "vấn đề liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee", 9% cho rằng Tổng thống "thiếu sự trao đổi".Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân trong tuần này là 35%, đảng Dân chủ đồng hành 27%, tương tự tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc là 9%, đảng Cải cách mới là 3%, đảng Tiến bộ 1%, các đảng khác là 1%. Có 23% cử tri không ủng hộ đảng nào.Nhận định về ứng cử viên Tổng thống tiềm năng sắp tới, có 22% cử tri lựa chọn cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, 19% chọn tân Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon.Kết quả thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Viện Gallup và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).