Hàn Quốc tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, mưa rào cuối tuần

Photo : YONHAP News

Trong ngày 26/7, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc tiếp tục ban cảnh báo nắng nóng đặc biệt tại phần lớn các địa phương trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại Seoul, thành phố Daejeon và Daegu lên tới 34 độ C, nóng hơn ngày 25/7. Độ ẩm một số nơi lên tới hơn 80%, nên nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn 1-2 độ C so với thực tế, người dân cần đặc biệt chú ý tránh các bệnh về nắng nóng.Cho tới cuối tuần, nhiều nơi trên cả nước có thể có mưa rào cục bộ, lượng mưa có nơi lên tới 60 mm, kèm theo gió giật mạnh và sấm sét. Đó là bởi bão Gaemi đổ bộ đất liền Trung Quốc đêm 25/7 đã đẩy nhiều hơi ẩm tràn vào bán đảo Hàn Quốc.Cục Khí tượng và thủy văn cho biết đợt mưa rào lần này chỉ tập trung ở một khu vực hẹp, trong thời gian ngắn, nên lượng mưa dù ở cùng một khu vực cũng có sự khác biệt lớn.Đặc biệt, dự báo khu vực tiếp giáp biên giới với Bắc Triều Tiên sẽ có mưa nhiều, khả năng mực nước sông, suối phía Bắc tỉnh Gyeonggi và Gangwon, như sông Imjin và Hantan, sẽ dâng cao đột ngột.Khu vực ven biển phía Nam và gần núi Jiri có thể có mưa tối đa 150 mm, người dân và khách du lịch cần hết sức chú ý, hạn chế cắm trại ven sông suối, liên tục theo dõi thông tin thời tiết, đề phòng lũ đến bất ngờ.