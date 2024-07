Ngoại trưởng Hàn-Trung nhất trí trao đổi chặt chẽ vì ổn định bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 26/7 đã có cuộc hội đàm kéo dài 40 phút tại Viêng Chăn (Lào), nơi đang diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Bộ Ngoại giao cho biết tại buổi gặp, Bộ trưởng Cho đã đề nghị Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, ông Vương Nghị tái khẳng định Bắc Kinh giữ lập trường không đổi trong chính sách về bán đảo Hàn Quốc và sẽ thực hiện vai trò của mình.Ngoại trưởng Cho Tae-yul chỉ ra rằng các động thái khiêu khích trái phép của Bắc Triều Tiên, việc hai nước Nga-Triều thắt chặt quan hệ đang đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc gần đây. Việc tăng cường trao đổi chiến lược Hàn-Trung đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.Seoul và Bắc Kinh đang tích cực đẩy mạnh giao lưu cấp cao, sau Đối thoại Ngoại giao an ninh Hàn-Trung lần thứ nhất vào tháng trước, và Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao song phương ngày 24/7.Bộ trưởng Cho đánh giá quan hệ Hàn-Trung đang bước sang một cục diện trao đổi và hợp tác mới; đề xuất hai bên nỗ lực duy trì động lực hiện nay để củng cố niềm tin lẫn nhau.Bộ trưởng Vương Nghị bày tỏ vui mừng vì hai bên đã nâng cao được sự hiểu biết lẫn nhau ở lĩnh vực ngoại giao an ninh thông qua các hoạt động giao lưu cấp cao thời gian qua. Ông Vương Nghị nhấn mạnh hai nước Hàn-Trung vừa là nước láng giềng gần gũi về mặt địa lý, vừa là những đối tác không thể tách rời, nên cần phải tiếp tục phát triển tích cực và ổn định mối quan hệ song phương, giữ nguyên tinh thần ban đầu khi thiết lập quan hệ ngoại giao.Mặt khác, Bộ trưởng Cho đã đề nghị Trung Quốc quan tâm và phối hợp trong vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên.Hai bên nhất trí tuần tự nối lại các dự án giao lưu, hợp tác, trong đó có giao lưu thanh niên đã bị gián đoạn từ năm 2019 do đại dịch COVID-19.