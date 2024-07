Tay kiếm Oh Sang-uk mang về cho Hàn Quốc huy chương vàng đầu tiên tại Olympic 2024

Photo : YONHAP News

Tại trận chung kết nội dung kiếm chém nam cá nhân diễn ra ngày 27/7 (theo giờ địa phương) tại Grand Palais (Pháp), tay kiếm nam Hàn Quốc Oh Sang-uk đã hạ gục đối thủ đến từ Tunisia Fares Ferjani với tỷ số chung cuộc 15-11, giành huy chương vàng đầu tiên cho đội nhà tại Olympic Paris 2024.Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của Hàn Quốc ở nội dung kiếm chém nam tại các kỳ Thế vận hội.Dường như con đường lên bục cao nhất sẽ diễn ra một cách dễ dàng khi vận động viên Oh vượt xa đối thủ 14-5, chỉ còn 1 điểm nữa là huy chương vàng sẽ đến tay anh, nhưng tay kiếm Ferjani đã liên tục ghi 6 điểm. Mặc dù có một vài trường hợp trọng tài hơi bất công với vận động viên Hàn Quốc nhưng Oh Sang-uk không nản chí, cuối cùng đã giành tấm huy chương vàng quý giá.Như vậy, Oh Sang-uk đã đoạt danh hiệu “Grand slam”, tức càn quét cả 4 cuộc thi đẳng cấp là Giải vô địch thế giới, Giải vô địch châu Á, Á vận hội và Thế vận hội.