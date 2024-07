Kình ngư Kim Woo-min giành huy chương bơi lội đầu tiên sau 12 năm

Photo : YONHAP News

Vận động viên bơi lội Kim Woo-min đã giành huy chương đồng ở nội dung bơi 400m tự do nam trong trận chung kết diễn ra vào ngày 27/7 (theo giờ địa phương) tại sân vận động Paris La Defense Arena (Pháp).Anh đã cán đích thứ ba với thành tích 3 phút 42 giây 50, xếp thứ ba chung cuộc, sau vận động viên Đức Lukas Martens (3 phút 41 giây 78) và Elijah Winnington đến từ Australia (3 phút 42 giây 21).Đây là huy chương đầu tiên của môn bơi lội Hàn Quốc sau 12 năm khi "hoàng tử bơi lội" Park Tae-hwan giành huy chương vàng ở nội dung 400m tự do nam, huy chương bạc 200m tự do nam tại Olympic Bắc Kinh 2008; cùng hai huy chương bạc ở nội dung 400m tự do nam và 200m tự do nam tại kỳ Thế vận hội London 2012.Mặc dù để lại nuối tiếc khi không tham gia các trận đấu cá nhân trong Olympic Tokyo 2020 nhưng tài năng bơi lội của Kim Woo-min đã phát triển vượt bậc khi anh đoạt ba huy chương vàng ở nội dung bơi 400m tự do, 800m tự do và bơi tiếp sức nam 800m tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu 2022. Tiếp theo đó, anh đã lên bục cao nhất ở nội dung bơi 200m tự do nam tại Giải vô địch thế giới diễn ra ở Doha (Qatar) đầu năm 2024 với thành tích 3 phút 42 giây 71. Cho đến hiện tại, Kim Woo-min trở thành vận động viên bơi lội Hàn Quốc thứ hai giành huy chương tại Thế vận hội.