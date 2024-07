Hai nữ xạ thủ Hàn Quốc giành huy chương vàng và bạc ở nội dung 10m bắn súng hơi tại Olympic Paris

Photo : YONHAP News

Hai nữ xạ thủ Oh Ye-jin và Kim Ye-ji của Hàn Quốc đã xuất sắc lần lượt giành huy chương vàng và bạc trong trận chung kết nội dung 10m bắn súng ngắn hơi nữ Olympic mùa hè Paris diễn ra vào ngày 28/7 (giờ địa phương) tại Trung tâm bắn súng quốc gia Pháp ở thành phố Chateauroux.Vận động viên Oh Ye-jin đã lập kỷ lục Olympic mới khi ghi được số điểm chung cuộc 243,2 điểm. Trong khi đó, Kim Ye-ji về thứ nhì với số điểm 241,3 điểm.Trận chung kết nội dung 10m bắn súng ngắn hơi được tiến hành theo hình thức là đầu tiên để các vận động viên bắn 10 phát với điểm tuyệt đối cho mỗi phát là 10,9 điểm, sau đó mỗi người bắn hai phát, người xếp vị trí thấp nhất sẽ bị loại dần.Trong ngày thi đấu đầu tiên 27/7, đội tuyển bắn súng Hàn Quốc đã mang về tin vui khi hai tay súng nam nữ Park Ha-jun và Keum Ji-hyeon giành tấm huy chương bạc ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. Với chiến thắng của Oh Ye-jin và Kim Ye-ji lần này, đội tuyển bắn súng xứ kimchi đã mang về 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.