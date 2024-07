Chủ tịch Bắc Triều Tiên chỉ đạo công tác cứu hộ người dân bị cô lập trong mưa lũ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/7 đưa tin một ngày trước, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thị sát hiện trường thiệt hại do mưa lũ ở khu vực thành phố Sinuiju (tỉnh Bắc Pyongan).KCNA cho biết ông Kim đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ, sơ tán người dân khỏi khu vực bị thiệt hại do mưa lũ. Nhà lãnh đạo miền Bắc đã đích thân giám sát công tác huy động trên 10 trực thăng tham gia công tác giải cứu người dân bị cô lập.Hãng thông tấn cho biết trong ngày 27/7, khu vực biên giới phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc đã có mưa lớn kỷ lục, khiến mực nước sông Amnok (Áp Lục) dâng lên trên mức nguy hiểm, hơn 5.000 người dân sống ở các đảo thuộc thành phố Sinuiju và huyện Uiju (tỉnh Bắc Pyongan) đã bị cô lập do nước lũ dâng cao.Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá việc cứu hộ được hơn 4.200 người dân bị cô lập là một kỳ tích khó tin, đồng thời là ví dụ điển hình về việc công tác chiến đấu cứu hộ trên không. Ngược lại, ông Kim cũng khiển trách các cán bộ cơ quan Nhà nước và địa phương vì đã thất bại trong việc phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn dù lãnh đạo tối cao đã chỉ đạo nhiều lần.Ông Kim chỉ thị phải dốc toàn bộ nguồn lực và con người để khắc phục thiệt hại do mưa lũ; ban bố khu vực gần lưu vực sông Amnok thuộc các tỉnh Pyongan, Chagang, Ryanggang là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Được biết, trong những ngày qua, miền Bắc liên tục có mưa lớn kéo dài, lượng mưa ghi nhận ở mức kỷ lục, như ở thành phố Kaesong có lượng mưa lên tới 463 mm chỉ trong ngày 17/7, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/7 đánh giá nội dung đưa tin của truyền thông miền Bắc nhằm nhấn mạnh về năng lực quản lý khủng hoảng một cách hệ thống và tuyên truyền về hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un là một nhà lãnh đạo yêu dân.Hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn chưa công bố chính thức về tình hình thiệt hại do mưa lũ, Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn chưa nắm bắt được quy mô thiệt hại cụ thể.