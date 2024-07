Tổng dân số Hàn Quốc tăng trở lại sau ba năm nhờ dân số người nước ngoài tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/7 công bố kết quả "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2023". Tính đến ngày 1/11/2023, tổng dân số Hàn Quốc đạt 51,77 triệu người, tăng 0,2% so với một năm trước, quay trở lại xu hướng tăng sau hai năm giảm liên tiếp (2021 và 2022).Sự lội ngược dòng này được phân tích là nhờ dân số người nước ngoài tăng. Trong khi dân số là người Hàn giảm 0,2% so với một năm trước, thì dân số là người nước ngoài lại tăng 10,4%, mức tăng cao kỷ lục.Cục Thống kê giải thích do trong năm ngoái, Chính phủ tăng quy mô lao động trong chế độ cấp phép tuyển dụng, nên số lượng người nước ngoài được tuyển dụng làm việc tại Hàn Quốc tăng.Dân số là người Hàn đã duy trì đà giảm từ năm 2021, đặc biệt giảm rõ rệt ở nhóm dân số trẻ em và dân số trong độ tuổi lao động. Dân số trẻ em (0-14 tuổi) đã giảm từ 5,86 triệu người năm 2022 xuống 5,62 triệu người trong năm ngoái, tỷ trọng trên tổng dân số giảm xuống còn 10,9%. Trong cùng khoảng thời gian này, dân số ở độ tuổi lao động (15-64 tuổi) giảm từ 36,69 triệu người xuống 36,55 triệu người.Tình trạng dân số tập trung đông ở Seoul và các địa phương lân cận càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tính đến năm 2023, có 26,23 triệu dân sinh sống ở Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, chiếm 50,7% tổng dân số Hàn Quốc, mức cao kỷ lục trong lịch sử thống kê. Tỷ trọng dân số sống tại Seoul và khu vực lân cận trên tổng dân số lần đầu vượt ngưỡng 50% vào năm 2019, sau đó liên tục tăng qua các năm.Tổng số hộ gia đình trong năm 2023 là 22,73 triệu hộ, tăng 1,5%. Trong đó, hộ một thành viên chiếm tỷ lệ 35,5%, tăng 1%. Số thành viên bình quân của hộ gia đình là 2,21 người, giảm 0,03 người. Số gia đình đa văn hóa (có vợ hoặc chồng là người nước ngoài, bao gồm cả người nước ngoài đã nhập tịch) đạt 416.000 hộ, tăng 4,1%.