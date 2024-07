Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật ký kết Khung hợp tác an ninh ba bên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-shik cùng người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Nhật Bản Kihara Minoru ngày 28/7 đã nhóm họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về "Khung hợp tác an ninh ba bên" (Trilateral Security Cooperation Framework - TSCF).TSCF là văn kiện đầu tiên đưa ra chỉ dẫn về phương hướng cơ bản và chính sách hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật; đề ra mục tiêu là đối phó với thách thức, khiêu khích, mối uy hiếp trong khu vực, bao gồm mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, bảo đảm hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và rộng hơn là toàn thế giới.Để làm được điều này, ba nước nhất trí tổ chức định kỳ hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và Hội nghị An ninh ba bên tuần tự tại mỗi nước. Ba bên cũng sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác, triển khai định kỳ và một cách hệ thống các cuộc tập trận ba bên, trong đó có cuộc tập trận đa miền "Freedom Edge", nhằm vận hành một cách hiệu quả hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực.TSCF có hình thức là biên bản ghi nhớ hợp tác, không mang tính ràng buộc về pháp lý, với mục đích là lập ra căn cứ hợp tác thiết thực với các hạng mục cụ thể hơn là biên bản ghi nhớ (MOU).Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước bày tỏ lo ngại về khả năng Nga thông đồng với Bắc Triều Tiên căn cứ theo Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, vi phạm dự thảo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; hối thúc Bình Nhưỡng dừng phát triển vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, cũng như các hoạt động liên quan khác.Đây là chuyến thăm trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc trong vòng 15 năm qua. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật gặp mặt tại Nhật Bản.