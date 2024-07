1,42 triệu khách quốc tế thăm Hàn Quốc trong tháng 6/2024

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 28/7 công bố trong tháng 6, có 1,42 triệu lượt khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm trước.Quy mô khách quốc tế trong tháng 6 đã hồi phục bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, tỷ lệ hồi phục cao nhất theo tháng kể từ sau đại dịch.Trong đó, có 397.000 khách Trung Quốc, chiếm nhiều nhất; sau đó tới khách Nhật Bản 258.000 người, Mỹ 152.000 người, Đài Loan 144.000 người, Hong Kong 54.000 người. Riêng khách Mỹ và Đài Loan tăng lần lượt tới 44% và 21,8% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng khách Nhật Bản hồi phục bằng 91%, khách Trung Quốc hồi phục bằng 84% so với trước đại dịch.Tổng lượng khách quốc tế tới thăm Hàn Quốc lũy kế 6 tháng đầu năm nay đạt 7,7 triệu người, tăng 73,8% so với cùng kỳ năm 2023, hồi phục bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách Trung Quốc đạt 2,22 triệu người, Nhật Bản 1,43 triệu người, Đài Loan 680.000 người, Mỹ 640.000 người.Trong nửa đầu năm nay, Hàn Quốc đón du khách đến từ 134 quốc gia trên toàn thế giới, nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2019.Mặt khác, trong tháng 6, có 2,22 triệu người Hàn ra nước ngoài, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2023, hồi phục bằng 89% trước đại dịch. Tổng số người Hàn Quốc xuất cảnh trong 6 tháng đầu năm 2024 là 14,02 triệu người, hồi phục bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.