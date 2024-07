Hiện tượng đêm nhiệt đới hè 2024 tại Hàn Quốc xảy ra nhiều nhất trong vòng 30 năm qua

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc công bố ngày 29/7, trong vòng từ ngày 1/6 tới ngày 28/7, số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới là 7,1 ngày, nhiều nhất trong vòng 30 năm kể từ năm 1994 (8,6 ngày).Hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra khi nhiệt độ vào ban đêm (từ 6 giờ 1 phút tối tới 9 giờ sáng ngày hôm sau) vượt ngưỡng 25 độ C.Số ngày bình quân xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới trong tháng 6-7 mọi năm (từ năm 1991-2020) là 2,7 ngày. Nếu xét riêng theo tháng, số ngày xảy ra hiện tượng này trong tháng 6 là 0 ngày, tháng 7 là 2,7 ngày. Trong năm nay, số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới vào tháng 6 là 0,1 ngày, tháng 7 là 7 ngày.Nếu so với mùa hè năm 1994, mùa hè nóng nhất lịch sử, và mùa hè năm 2018 (7,1 ngày), thì số ngày xảy ra hiện tượng nhiệt đới trong tháng 6,7 năm 2024 ít hơn năm 1994 là 1,5 ngày, nhưng có khả năng sẽ vượt kỷ lục năm 2018 do vẫn còn vài ngày nữa mới hết tháng 7.Đặc biệt, vào đêm ngày 28/7, nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở thành phố Sokcho và Gangneung (tỉnh Gangwon) vượt ngưỡng 30 độ C, xảy ra hiện tượng "đêm siêu nhiệt đới".Cục Khí tượng và thủy văn cho biết do ảnh hưởng của rãnh khối áp cao Bắc Thái Bình Dương, gió Nam nóng ẩm tiếp tục tràn vào Hàn Quốc trong đêm, khiến nền nhiệt độ tăng cao vào ban ngày không hạ nhiệt vào ban đêm, xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới.