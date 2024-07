Photo : YONHAP News

Trả lời hãng tin Bloomberg (Mỹ) sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết Bắc Triều Tiên đã hoàn tất chuẩn bị cho vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7, có khả năng nước này sẽ tiến hành khiêu khích hạt nhân trước hoặc sau thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 để chiếm ưu thế trong đàm phán.Bộ trưởng Shin nhấn mạnh chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh không đổi đối với ba nước Hàn-Mỹ-Nhật và còn mang nhiều yếu tố thách thức đa dạng hơn trong khu vực. Do đó, Seoul, Washington và Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác an ninh, bất kể chính quyền Mỹ có thay đổi.Trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật lần này, ba nước đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về "Khung hợp tác an ninh ba bên" (TSCF). Đây là văn kiện đầu tiên đưa ra chỉ dẫn về phương hướng cơ bản và chính sách hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ba nước cũng gần như đạt được thỏa thuận về quy trình tác chiến tiêu chuẩn liên quan đến chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực.Ngoài ra, ông Shin Won-sik cũng bày tỏ lo ngại về sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Nga và Bắc Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đã chuyển tổng cộng 12.000 container có thể chứa 5,6 triệu quả đạn pháo cho Matxcơva. Quan chức này nhận định Nga không chỉ cung cấp tên lửa mà còn cung cấp công nghệ để hiện đại hóa vũ khí truyền thống mà Bắc Triều Tiên mong muốn. Do đó, Seoul cần theo dõi chặt chẽ mọi động thái liên quan đến sự thay đổi hệ thống vũ khí của Bình Nhưỡng.