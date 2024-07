Hàn Quốc phỏng đoán Bắc Triều Tiên bị thiệt hại khá lớn do lũ sông Amnok

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 30/7, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tới thời điểm hiện tại, truyền thông Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa tin cụ thể tình hình thiệt hại về người và tài sản do lũ sông Amnok (Áp Lục). Tuy nhiên, có vẻ như nước này đã gặp thiệt hại khá lớn, xét tới các nội dung đưa tin liên quan tới việc khôi phục hạ tầng điện, viễn thông, hỗ trợ thuốc men.Trên thực tế, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cùng ngày đưa tin các cơ quan hữu quan nước này đã hỗ trợ thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cho người dân ở các địa phương được ban bố là "Khu vực thảm họa khẩn cấp đặc biệt", đồng thời hỗ trợ khắc phục hạ tầng điện, viễn thông và thuốc men.Quan chức này nhận định tình hình đưa tin lần này tương tự như hồi năm 2010, khi lũ tràn bờ sông Amnok, nhưng cần theo dõi thêm diễn biến trong thời gian tới để phỏng đoán về quy mô thiệt hại.Vào ngày 29/7, truyền thông miền Bắc đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thăm địa phương gần lưu vực sông Amnok, nơi bị thiệt hại do mưa lũ, chỉ huy công tác cứu hộ người dân bằng trực thăng; đồng thời khiển trách các cơ quan hữu quan và cán bộ địa phương vì thất bại trong việc phòng ngừa thiệt hại.Quan chức Hàn Quốc cho rằng việc truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin chi tiết về chuyến thị sát của Chủ tịch Kim nhằm thể hiện sự đối phó nhanh chóng, xuất phát từ nhận định rằng tình hình thiệt hại mưa lũ có thể khiến lòng tin của dân chúng suy giảm; đồng thời đổ lỗi trách nhiệm cho các cán bộ cấp dưới.Khu vực thành phố Sinuiju (tỉnh Bắc Pyongan) của Bắc Triều Tiên từng bị thiệt hại lớn vào mùa hè năm 1995 và năm 2010 do lũ sông Amnok.