Điện tử Samsung đạt lợi nhuận 7,5 tỷ USD trong quý II/2024

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 31/7 công bố kết quả kinh doanh quý II/2024. Theo đó, doanh thu trong quý II của hãng đạt 74.000 tỷ won (53,6 tỷ USD), tăng 3% so với quý trước. Lợi nhuận kinh doanh ghi nhận 10.400 tỷ won (7,5 tỷ USD), tăng 3.800 tỷ won (2,75 tỷ USD).Doanh thu của bộ phận Giải pháp thiết bị (DS) phụ trách mảng chíp bán dẫn tăng 23% nhờ tình hình thị trường chíp nhớ quay lại đà hồi phục.Đặc biệt, các sản phẩm bộ nhớ DDR5 (Double Data Rate 5) và ổ cứng thể rắn SSD (Solid State Drive) dung lượng lớn tiếp tục tăng nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm chíp nhớ dành cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đã giúp Samsung có thành tích kinh doanh khả quan hơn quý trước.Bộ phận Trải nghiệm di động (MX) ghi nhận doanh thu giảm so với quý I do vẫn đang trong mùa thấp điểm của thị trường smartphone. Ngược lại, doanh thu của bộ phận Màn hình (VD) đã tăng so với cùng kỳ năm trước tại thị trường các nước phát triển, đặc biệt là hưởng lợi từ các sự kiện thể thao lớn toàn cầu.Điện tử Samsung cho biết do nhu cầu đối với các sản phẩm bộ nhớ dành cho máy chủ AI như HBM, DDR5 và SSD trong nửa cuối năm sẽ tiếp tục tăng khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào máy chủ AI, nên hãng sẽ mở rộng năng lực sản xuất chíp nhớ và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường DRAM bằng các sản phẩm dung lượng lớn như mô-đun 128GB và 256GB với nền tảng là DDR5 dung lượng 32GB vi xử lý thế hệ thứ 5 (1b).Ngoài ra, hãng đang kỳ vọng thu hút sự quan tâm của thị trường và khách hàng thông qua chiến lược tiếp thị liên quan đến Olympic Paris 2024, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu với trọng tâm là hệ sinh thái dòng Galaxy với trải nghiệm AI đặc biệt dựa trên các sản phẩm điện thoại gập và thiết bị đeo trên người.