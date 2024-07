Chủ tịch Bắc Triều Tiên xử phạt nghiêm những cán bộ lơ là trong công tác phòng ngừa bão lũ

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 31/7 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng lần thứ 22 của Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII trong hai ngày 29-30/7 tại thành phố Sinuiju (tỉnh Bắc Pyongan), lập đối sách phục hồi khẩn cấp những thiệt hại do mưa lũ phát sinh tại tỉnh Bắc Pyongan và tỉnh Chagang.Tại đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ ra rằng mặc dù bộ máy chỉ đạo quốc gia về đối phó khủng hoảng thiên tai khẩn cấp đã được thành lập, nhưng do công tác chỉ huy không được đảm bảo đã làm gia tăng thêm thiệt hại mà lẽ ra đã có thể giảm thiểu được ngay từ ban đầu, và những tỉnh, thành phố, huyện vốn không bị thiệt hại đáng kể do mưa lũ trước đây gánh phải những hậu quả đáng tiếc do quản lý dự án phòng ngừa thiên tai một cách thờ ơ, trì trệ.Ông Kim yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ "chây ì" trong việc thực hiện nghiệp vụ do đảng và Nhà nước giao phó, dẫn đến những thiệt hại về người không thể chấp nhận được. Tại cuộc họp, Chủ tịch Kim được cho là đã sa thải Bí thư Tỉnh ủy Chagang Kang Bong-hun và Bộ trưởng An ninh xã hội Ri Thae-sop, bổ nhiệm cựu Phó Ban Tổ chức và chỉ đạo đảng Lao động Ri Hi-yong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chagang và Trưởng Ban chỉ đạo quân sự đảng Lao động Pang Tu-sop vào vị trí Bộ trưởng An ninh xã hội.Trong ngày họp thứ hai (30/7), Bắc Triều Tiên đã thông qua quyết định về việc khắc phục khẩn cấp thiệt hai do mưa lũ tại tỉnh Bắc Pyongan và tỉnh Chagang với sự tán thành toàn diện. Theo quyết định này, Nhà nước sẽ dồn toàn lực để xúc tiến mạnh mẽ công tác khắc phục thiệt hại.Vào ngày 28/7 vừa qua, mưa lớn đã khiến sông Changjin (Trường Tân) tràn bờ, khiến hơn 150 người dân ở khu vực xã Changhang, huyện Kim Jong-suk, tỉnh Ryanggang bị mắc kẹt trong nước lũ.